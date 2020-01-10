Новости за ночь: За завышение тарифов ЖКХ собираются ввести штрафы

Правительство считает необходимым ввести штрафы для ресурсоснабжающих организаций за завышение стоимости услуг ЖКХ. Соответствующую поправку в статью 157 Жилищного кодекса РФ кабмин намерен внести на рассмотрение парламента в сентябре нынешнего года, пишут «Известия».

К этому времени проект закона должен быть подготовлен Минстроем.