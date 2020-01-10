Новости за ночь: За завышение тарифов ЖКХ собираются ввести штрафы

10 января 202007:45

Главные события ночи по версии НСН. 

Правительство считает необходимым ввести штрафы для ресурсоснабжающих организаций за завышение стоимости услуг ЖКХ. Соответствующую поправку в статью 157 Жилищного кодекса РФ кабмин намерен внести на рассмотрение парламента в сентябре нынешнего года, пишут «Известия».

К этому времени проект закона должен быть подготовлен Минстроем.

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Известно, что ведение штрафов готовы подержать как в профильном комитете Госдумы, так и во всех фракциях, отмечает Ura.ru. По мнению депутатов, проблема завышенных цен на услуги ЖКХ актуальна для многих регионов страны.

Руководитель центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов в интервью НСН рассказал, что выросшие доходы россиян съедят тарифы ЖКХ. Он рассказал, на что граждане потратят десять процентов прибавки к зарплатам.


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ФОТО: РИА Новости / Алексей Сухоруков
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