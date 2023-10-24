Японская компания Fujitsu полностью вывела бизнес из России
24 октября 202314:13
Японская компания Fujitsu завершила процесс вывода из России своего бизнеса, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя компании.
Уточняется, что компания прекратила прием новых заказов на товары и обслуживание в России, перенесла базу обслуживания.
«Процесс вывода всего бизнеса уже полностью завершен», - сказал агентству представитель компании.
Ранее финский производитель лифтов Kone также объявил об уходе из России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru