Японская компания Fujitsu полностью вывела бизнес из России

Японская компания Fujitsu завершила процесс вывода из России своего бизнеса, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя компании.

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Уточняется, что компания прекратила прием новых заказов на товары и обслуживание в России, перенесла базу обслуживания.

«Процесс вывода всего бизнеса уже полностью завершен», - сказал агентству представитель компании.

Ранее финский производитель лифтов Kone также объявил об уходе из России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Мамонтов
ТЕГИ:ЯпонияБизнес

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