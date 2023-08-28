WSJ: криптобиржа Binance допустила полный уход из России

Издание ссылается на представителя криптобиржи. Его имя не разглашается.

В компании заявили, что рассматривают все варианты. В их числе - полное прекращение деятельности в России.



Binance на прошлой неделе убрала карты российских банков «Сбер» и «Тинькофф» из списка платежных систем. Их заменили на «зеленую» и «желтую», сообщает «Радиоточка НСН».

