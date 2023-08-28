WSJ: криптобиржа Binance допустила полный уход из России
28 августа 202321:02
Криптовалютная биржа Binance не исключила полный уход из России. Об этом пишет The Wall Street Journal.
Издание ссылается на представителя криптобиржи. Его имя не разглашается.
В компании заявили, что рассматривают все варианты. В их числе - полное прекращение деятельности в России.
Binance на прошлой неделе убрала карты российских банков «Сбер» и «Тинькофф» из списка платежных систем. Их заменили на «зеленую» и «желтую», сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru