WhatsApp могут оштрафовать на четыре миллиона рублей
19 мая 202318:16
В Таганском суде зарегистрирован протокол против компании WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России), за отказ удалить запрещенный контент. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.
Протокол составлен по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ.
За отказ удалить запрещённую информацию WhatsApp грозит штраф до четырех миллионов рублей. При этом в суде не уточняют, какая именно информация оказалась запрещенной к публикации.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru