WhatsApp могут оштрафовать на четыре миллиона рублей

В Таганском суде зарегистрирован протокол против компании WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России), за отказ удалить запрещенный контент. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

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Протокол составлен по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ.

За отказ удалить запрещённую информацию WhatsApp грозит штраф до четырех миллионов рублей. При этом в суде не уточняют, какая именно информация оказалась запрещенной к публикации.

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ФОТО: РИА Новости
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