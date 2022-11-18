«Выторгует всё»: Венгрию назвали «локомотивом интересов» ЕС
Премьер-министр Венгрии Орбан выбивает лучшие условия по поставкам нефти для своих союзников, отметил в эфире НСН венгерский журналист Габор Штир.
Венгрия выступает против антироссийских санкций, чтобы потом выторговать для себя и некоторых стран ЕС всё, что будет возможно, заявил руководитель отдела по внешней политике венгерской газеты Magyar Nemzet Габор Штир в разговоре с НСН.
Накануне глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что европейские лидеры, поддержавшие ограничительные меры против России и приблизившие тем самым экономику ЕС к рецессии, должны уйти в отставку. По его словам, Брюссель сейчас пытается оправдать свои ошибочные решения. Габор Штир отметил, что несмотря на заявления венгерских чиновников, в реальности они учитывают и интересы всего Евросоюза.
«Венгрия имеет сегодня немного больше влияния. На (премьер-министра Венгрии – ред. НСН) Виктора Орбана уже смотрят, некоторые ненавидят его. Но он очень хорошо знает, что ему делать. Орбан доходит до «стены» и пробует выторговать всё, что возможно. Он поднимает нормальные идеи и предложения. У Словакии и Чехии такие же интересы в связи с нефтью, но они молчали и ничего не говорили. Но когда Венгрия выторговала исключение, тогда те страны, у которых нет выхода на море, также получили исключение. Все исходят из своих интересов, но локомотив – это Венгрия. При этом обществу на Западе начинает надоедать (спецоперация – ред. НСН). Основной вопрос в том, что будет зимой. Никто не хочет жить хуже», - сказал Штир.
Он отметил, что от антироссийских санкций больше всего страдает сам Евросоюз. При этом Штир указал, что если в новый пакет санкций войдет сотрудничество в сфере атомной энергетики, то для Венгрии это будет являться «смертью» экономики страны.
«С начала спецоперации на Украине Венгрия ведет такую политику, которая подталкивает сторонников ближе к миру. Венгерское правительство исходит из интересов Венгрии. Сегодняшняя ситуация не помогает Европе, потому что ослабляется конкурентоспособность в Европе, безопасность континента. Евросоюз обостряет ситуацию санкциями. Венгрия не поддерживает санкции против интересов своей страны и считает, что такое давление на Россию не поможет остановить конфликт. От санкций страдает Россия, но больше всего – Европа. Например, если девятый пакет санкций расширится, то уже невозможно будет сотрудничать в сфере мирной атомной энергетики. Это смерть венгерской экономики», - резюмировал Штир.
Ранее Виктор Орбан заявил об «освобождении» Венгрии от эмбарго на нефть из России. Он отмечал, что поставки по трубопроводу будут временно разрешены. Так, Орбан неоднократно выступал против введения нефтяного эмбарго против России и сравнивал такое решение с «атомной бомбой» для экономики Венгрии.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+5 546 / сут.
Умерли
391 тыс.+60 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+6 888 / сут.
- В Госдуме рассчитывают скоро узнать бенефициаров теракта на Северных потоках
- Власти Киева назвали возможным полное отключение электроэнергии в столице
- Россия начала поставки газа в Азербайджан
- Лукашенко призвал отечественный бизнес занять место «Макдоналдса»
- Офицера ФРГ приговорили к условному сроку за шпионаж в пользу РФ
- Белоусов оценил спад российского ВВП в 2022 году
- Каток и ярмарка на Красной площади в Москве заработают с 28 ноября
- Словакия поставила Украине седьмую гаубицу Zuzana 2
- Президент Польши призвал бизнесменов смело участвовать в восстановлении Украины
- СМИ: морской беспилотник ВСУ атаковал нефтегавань «Шесхарис» в Новороссийске
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru