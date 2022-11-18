«Выторгует всё»: Венгрию назвали «локомотивом интересов» ЕС

Накануне глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что европейские лидеры, поддержавшие ограничительные меры против России и приблизившие тем самым экономику ЕС к рецессии, должны уйти в отставку. По его словам, Брюссель сейчас пытается оправдать свои ошибочные решения. Габор Штир отметил, что несмотря на заявления венгерских чиновников, в реальности они учитывают и интересы всего Евросоюза.

«Венгрия имеет сегодня немного больше влияния. На (премьер-министра Венгрии – ред. НСН) Виктора Орбана уже смотрят, некоторые ненавидят его. Но он очень хорошо знает, что ему делать. Орбан доходит до «стены» и пробует выторговать всё, что возможно. Он поднимает нормальные идеи и предложения. У Словакии и Чехии такие же интересы в связи с нефтью, но они молчали и ничего не говорили. Но когда Венгрия выторговала исключение, тогда те страны, у которых нет выхода на море, также получили исключение. Все исходят из своих интересов, но локомотив – это Венгрия. При этом обществу на Западе начинает надоедать (спецоперация – ред. НСН). Основной вопрос в том, что будет зимой. Никто не хочет жить хуже», - сказал Штир.

Он отметил, что от антироссийских санкций больше всего страдает сам Евросоюз. При этом Штир указал, что если в новый пакет санкций войдет сотрудничество в сфере атомной энергетики, то для Венгрии это будет являться «смертью» экономики страны.