Выручка резидента ОЭЗ «Технополис Москва» превысила 2 млрд рублей
За восемь лет пребывания столичного производителя микроэлектроники компании «Дизайн Центр Союз» в статусе резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» совокупная выручка предприятия превысила два миллиарда рублей. Об этом сообщил министр правительства Москвы, глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
Он подчеркнул, что за девять месяцев 2023-го объем выручки увеличился более чем в 2,5 раза.
«В ОЭЗ Москвы работают свыше 30 производителей микроэлектроники, среди них разработчик аналоговых и аналого-цифровых интегральных микросхем, завод которого расположен на площадке «Алабушево». Предприятие также активно увеличивает инвестиции», – рассказал Овчинский.
По его словам, за прошлый год в компании вложили в развитие производства около 50 миллионов рублей, а совокупно, за время работы на территории ОЭЗ «Технополис Москва», более 307 миллионов рублей.
«Дизайн Центр Союз» занимается разработкой микросхем на основе полностью отечественных аналого-цифровых базовых матричных кристаллов. В число его заказчиков входят более 150 предприятий по всей стране.
По словам гендиректора ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадия Дёгтева, эти микросхемы используют в самых различных отраслях в составе электронных устройств, включая разработки, применяемые в космосе.
Он также уточнил, что в прошлом году предприятие расширило производственные площади на территории ОЭЗ «Технополис Москва» до 2,6 тысяч квадратных метров.
«На производстве создано около 70 высокотехнологичных рабочих мест», – добавил Дёгтев.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru