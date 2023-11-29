Выпуск легковых авто в России в октябре вырос на 58,4%
Выпуск легковых автомобилей в России вырос на 58,4% в октябре 2023 года по сравнению с показателями октября прошлого года, следует из подсчетов Росстата.
Отмечается, что по отношению к сентябрю производство уменьшилось на 8%. Всего в октябре в России выпустили 59,2 тысяч легковушек.
С января по октябрь 2023 года в России выпустили 417 тысяч легковых автомобилей, что на 8,1% больше, чем в 2022 году.
Автоэксперт и автоблогер Сергей Логинов заявил, что в ближайшей перспективе стоимость автомобилей в России продолжит расти, напоминает «Радиоточке НСН».
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