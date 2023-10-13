«Выход на рынки»: Предоставление РФ кредитов другим странам сочли целесообразным
Предоставление другим странам кредитов – это неизбежный, но рациональный пункт даже при сложной экономической ситуации в стране, отметила в эфире НСН Галина Баландина.
Предоставление Россией в ближайшие три года кредитов другим странам целесообразно в том случае, если на эти деньги будут покупать российские товары, заявила глава Центра поддержки внешнеэкономической деятельности и развития регионов РАНХиГС Галина Баландина в интервью НСН.
Накануне сообщалось, что Россия за три ближайших года выдаст кредиты другим странам на 1,4 триллиона рублей (эквивалентно $15,6 миллиардам). Такие данные следуют из проекта закона о бюджете на 2024–2026 годы. При этом Минфин спрогнозировал, что в этот же период России по долгам вернут $1,1 миллиард. Галина Баландина отметила, что с помощью предоставления таких кредитов можно вывести товары РФ на новые рынки.
«Этот пункт неизбежный, но рациональный. Рациональный, если такие кредиты предоставляются при условии покупки товаров, произведенных в РФ, на эти самые кредитные деньги. То есть это способ продвижения российских товаров на зарубежные рынки, которым пользуются достаточно большое количество государств… Так называемые связанные кредиты. Здесь речь идет не столько о покупке лояльности других стран, сколько о способе выхода товаров РФ на новые рынки. В сегодняшних условиях Россия вынуждена искать новые ниши в мировой торговле», - сказала Баландина.
Она также рассказала о невозвратных кредитах. По словам Баландиной, способы их погашения выбираются индивидуально в каждой конкретной ситуации.
«По невозвратным кредитам универсального решения нет. Речь не идет о безвозмездной помощи другим государствам, предполагая заранее, что кредит не будет возвращен. Изучаются условия, в том числе и потенциальных покупателей, заключаются договоры страхования и так далее. Известны примеры, когда подобного рода кредиты выдаются и потом страны-получатели таких кредитов их не возвращают. Списывать эти кредиты, реструктуризировать или договариваться о возврате полученных кредитов других способом – это индивидуальная история», - резюмировала Баландина.
По данным Всемирного банка на 2019 год, Россия была пятой в рейтинге крупнейших кредиторов для развивающихся государств. Ее крупнейшим должником была Белоруссия ($8,1 миллиарда на конец 2019 года). Более $1 миллиарда на тот момент задолжали Бангладеш, Венесуэла, Индия, Вьетнам и Йемен, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Египет начал стягивать силы безопасности к границе с Израилем
- Рейтинг Нетаньяху упал после вторжения ХАМАС в Израиль
- ООН поддержала открытие гуманитарного коридора в сектор Газа
- Два беспилотника ВСУ перехватили над Белгородской и Брянской областями
- Тодоровский начал съемки сериала «Танго»
- Украинский «Шахтер» подтвердил побег своего футболиста в Россию
- Названы лауреаты литературной премии им. Бажова
- Роспотребнадзор: в Москве сейчас гриппа нет
- Российская нейросеть научилась создавать видео по текстовому описанию
- В Израиле объявили северный город Матула запретной военной зоной
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru