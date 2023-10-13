«Выход на рынки»: Предоставление РФ кредитов другим странам сочли целесообразным

Предоставление другим странам кредитов – это неизбежный, но рациональный пункт даже при сложной экономической ситуации в стране, отметила в эфире НСН Галина Баландина.

Предоставление Россией в ближайшие три года кредитов другим странам целесообразно в том случае, если на эти деньги будут покупать российские товары, заявила глава Центра поддержки внешнеэкономической деятельности и развития регионов РАНХиГС Галина Баландина в интервью НСН.

Накануне сообщалось, что Россия за три ближайших года выдаст кредиты другим странам на 1,4 триллиона рублей (эквивалентно $15,6 миллиардам). Такие данные следуют из проекта закона о бюджете на 2024–2026 годы. При этом Минфин спрогнозировал, что в этот же период России по долгам вернут $1,1 миллиард. Галина Баландина отметила, что с помощью предоставления таких кредитов можно вывести товары РФ на новые рынки.

ЦБ: Внешний долг РФ с начала года снизился до 329,5 млрд долларов
«Этот пункт неизбежный, но рациональный. Рациональный, если такие кредиты предоставляются при условии покупки товаров, произведенных в РФ, на эти самые кредитные деньги. То есть это способ продвижения российских товаров на зарубежные рынки, которым пользуются достаточно большое количество государств… Так называемые связанные кредиты. Здесь речь идет не столько о покупке лояльности других стран, сколько о способе выхода товаров РФ на новые рынки. В сегодняшних условиях Россия вынуждена искать новые ниши в мировой торговле», - сказала Баландина.

Она также рассказала о невозвратных кредитах. По словам Баландиной, способы их погашения выбираются индивидуально в каждой конкретной ситуации.

«По невозвратным кредитам универсального решения нет. Речь не идет о безвозмездной помощи другим государствам, предполагая заранее, что кредит не будет возвращен. Изучаются условия, в том числе и потенциальных покупателей, заключаются договоры страхования и так далее. Известны примеры, когда подобного рода кредиты выдаются и потом страны-получатели таких кредитов их не возвращают. Списывать эти кредиты, реструктуризировать или договариваться о возврате полученных кредитов других способом – это индивидуальная история», - резюмировала Баландина.

По данным Всемирного банка на 2019 год, Россия была пятой в рейтинге крупнейших кредиторов для развивающихся государств. Ее крупнейшим должником была Белоруссия ($8,1 миллиарда на конец 2019 года). Более $1 миллиарда на тот момент задолжали Бангладеш, Венесуэла, Индия, Вьетнам и Йемен, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТоварыРоссияДолгиКредиты

Горячие новости

Все новости

партнеры