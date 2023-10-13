«Выход на рынки»: Предоставление РФ кредитов другим странам сочли целесообразным

Предоставление Россией в ближайшие три года кредитов другим странам целесообразно в том случае, если на эти деньги будут покупать российские товары, заявила глава Центра поддержки внешнеэкономической деятельности и развития регионов РАНХиГС Галина Баландина в интервью НСН.

Накануне сообщалось, что Россия за три ближайших года выдаст кредиты другим странам на 1,4 триллиона рублей (эквивалентно $15,6 миллиардам). Такие данные следуют из проекта закона о бюджете на 2024–2026 годы. При этом Минфин спрогнозировал, что в этот же период России по долгам вернут $1,1 миллиард. Галина Баландина отметила, что с помощью предоставления таких кредитов можно вывести товары РФ на новые рынки.