Все участники ПМЭФ пройдут ПЦР-тест на COVID-19

Все участники и персонал ПМЭФ в обязательном порядке пройдут ПЦР-тест. Для доступа на форум необходимо пройти обследование на COVID-19 не ранее, чем за 24 часа до начала мероприятий. Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

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По его словам, все помещения Экспофорума в Петербурге, где пройдет ПМЭФ, обеззаражены, проведена ревизия систем кондиционирования и вентиляции, установлены новые фильтры.

Беглов также отметил в интервью РИА Новости, что персонал проходит ежедневные осмотры на наличие симптомов простуды, и также обязательной бесконтактной термометрии.

ПМЭФ-2023 состоится в Санкт-Петербурге 14-17 июня.

Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявлял, что президент РФ Владимир Путин намерен выступить на ПМЭФ.

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ФОТО: РИА Новости
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