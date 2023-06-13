Все участники ПМЭФ пройдут ПЦР-тест на COVID-19

По его словам, все помещения Экспофорума в Петербурге, где пройдет ПМЭФ, обеззаражены, проведена ревизия систем кондиционирования и вентиляции, установлены новые фильтры.

Беглов также отметил в интервью РИА Новости, что персонал проходит ежедневные осмотры на наличие симптомов простуды, и также обязательной бесконтактной термометрии.

ПМЭФ-2023 состоится в Санкт-Петербурге 14-17 июня.

Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявлял, что президент РФ Владимир Путин намерен выступить на ПМЭФ.

