Все участники ПМЭФ пройдут ПЦР-тест на COVID-19
Все участники и персонал ПМЭФ в обязательном порядке пройдут ПЦР-тест. Для доступа на форум необходимо пройти обследование на COVID-19 не ранее, чем за 24 часа до начала мероприятий. Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
По его словам, все помещения Экспофорума в Петербурге, где пройдет ПМЭФ, обеззаражены, проведена ревизия систем кондиционирования и вентиляции, установлены новые фильтры.
Беглов также отметил в интервью РИА Новости, что персонал проходит ежедневные осмотры на наличие симптомов простуды, и также обязательной бесконтактной термометрии.
ПМЭФ-2023 состоится в Санкт-Петербурге 14-17 июня.
Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявлял, что президент РФ Владимир Путин намерен выступить на ПМЭФ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Госдума приняла закон об обязательном страховании пассажиров такси
- Все участники ПМЭФ пройдут ПЦР-тест на COVID-19
- Лукашенко заявил о готовности применить ядерное оружие в ответ на агрессию
- Сальдо сообщил, что наводнение в Херсонской области слабеет
- Лукашенко оценил вероятность размещения стратегического ядерного оружия в Белоруссии
- В Курской области двух экс-работников ОПК обвинили в работе на разведку Украины
- СМИ: США намерены поставить ВСУ снаряды с обедненным ураном
- СМИ сообщили о задержании подозреваемого в убийстве россиянина в Стамбуле
- Два онлайн-кинотеатра могут приостановить работу из-за пропаганды ЛГБТ
- Столтенберг: НАТО не будет обсуждать членство Украины до ее «победы»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru