Врачам, работающим с больными коронавирусом в России, выпишут премии

С 17 марта в городах отменяются ограничения для транспорта, обеспечивающего поставки в торговые сети, сообщает Ura.ru.

Россияне в режиме онлайн будут получать полную информацию о распространении коронавируса. Будут задействованы, в том числе социальные сети.

Врачи, которые работают в России с заболевшими коронавирусом, должны быть премированы.

Должна быть организована онлайн-продажа безрецептурных лекарств и их доставка.

По словам Мишустина, предприятия должны принять все меры для защиты своих сотрудников и обеспечить бесперебойную работу предприятий, сообщает РИА ФАН.

Правительство также расширит программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса. В том числе, будет обеспечен доступ к кредитным ресурсам по льготным ставкам.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник, 16 марта, объявил о закрытии границы с Белоруссией для перемещения людей. Белорусский политолог Дмитрий Болкунец в эфире НСН отметил, что это вынужденная и временная мера, которая не должна на отношения между Москвой и Минском.

«Мне кажется, эта мера вполне очевидная, и продиктована она последними событиями, которые происходят в Европе и во всем мире с коронавирусом. Мобильность ограничивается для того, чтобы не было распространения вируса среди населения. В связи с этим хотел бы отметить, что речь идёт о временном закрытии границ для перемещения граждан, и такого рода закрытия происходят по всей Европе, а в некоторых странах закрывают передвижение даже между городами. Поэтому здесь нет никакой сенсации и какого-либо политического подтекста. Одна из причин, по которой Россия закрыла границу с Белоруссией, в том, что через белорусский аэропорт «Минск-2» проходил большой транзит пассажиров, в том числе из Украины и некоторых стран Европы. Думаю, на отношения России и Белоруссии это никак не повлияет. Это вынужденная мера. Она создает определённые неудобства для граждан двух стран. Но я считаю, что для безопасности населения такие меры иногда дают эффект», - заявил Болкунец.

