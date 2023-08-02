«Впереди Сингапура!»: Эксперты о превращении Москвы в «зеленый курорт»

Москва может стать настоящим курортом, уже сегодня обладая рекордным среди мировых мегаполисов показателем доступа к зеленым территориям, констатировали участники панельной дискуссии «Город как курорт. Оздоровительный потенциал природы», прошедшей в среду в рамках Московского урбанистического форума.



По словам заместителя начальника информационно-аналитического отдела «Мосэкомониторинга» Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Елены Гавриленко, более половины территории Москвы покрыто зеленью.



«В общепринятом понимании курорт – это территория, которая обладает природными лечебными ресурсами и инфраструктурой для их использования. Что же в мегаполисе является такими ресурсами? Конечно, это озелененные и, в первую очередь, природные территории. В Москве больше 50% площади заняты озелененными пространствами, это один их самых высоких показателей среди мегаполисов мира. В частности, в Сингапуре доля таких пространств достигает 47%, в Гонконге 40%, а в Сеуле 28%. Самое ценное, что 34% территории города это особо охраняемые и природные территории, по сути, это естественная природа. В Москве удается обеспечивать соблюдение рекомендаций ВОЗ по доступу населения к озелененным пространствам», - подчеркнула Елена Гавриленко.



Она также рассказала, чем богаты московские парки и зоны отдыха.

«Наличие зеленых пространств имеет прямую связь с качеством жизни и ее продолжительностью. За год зеленые территории Москвы поглощают 2 миллиона тонн пыли, больше 800 тыс. тонн углекислого газа, выделяют почти 600 тыс. тонн кислорода и снижают общий температурный фон в городе, эффект «острова тепла» на 1-2%. В Москве сейчас 148 особо охраняемых природных территорий, которые занимают площадь почти 20 тысяч га. Как показал сегодняшний опрос, больше 40% проводят выходные в городе. Нужно давать людям возможность посещать парки для полноценного отдыха и снятия стресса. ООПТ Москвы являются домом для юолее 3000 видов животных и птиц, это живописные ландшафты: 200-летние сосняки, «острова тишины», кладезь фитонцидов, там можно заниматься разными видами спорта. В Москве более тысячи водоемов и более десяти благоустроенных зон с купанием», - рассказала представитель «Мосэкомониторинга».

При этом она напомнила об исследовании журнала «Science» на основе «эпигенетических часов», согласно которому жители зеленых зон или имевшие возможность регулярно их посещать «биологически молодели» на 2,5 года.



В свою очередь, исполнительный директор Ассоциации парков России Денис Цуканов указал на еще один рекордный показатель Москвы.



«Если верить проведенным исследованиям, 90% жителей города живут в шаговой доступности к озелененным территориям. Такого нет ни в одном мегаполисе мира! Надо отметить титанический объем работы московской мэрии и департаментов. Современные парки в Москве начали развиваться с 2011 года, с того момента все регионы страны стали равняться на столицу. Коллеги из регионов говорили, что по-хорошему завидуют таким возможностям делать качественные парки. При этом федеральный проект по формированию комфортной городской среды, который инициировал Президент России, дал возможность, чтобы в каждом городе и населенном пункте появился качественный и благоустроенный парк», - подчеркнул Цуканов.



Со своей стороны, урбанист Николя Бушо, являющийся специальным советником Национального института по вопросам городов в Дели, подтвердил, что в мире по многим позициям равняются на Москву. Он также указал на важность интеграции городов и приграничных с ними территорий.



«Москва всегда являлась примером по ряду направлений, включая фильтрацию воды, водные ресурсы, управление системой твердых бытовых отходов. Москва – пример для очень многих городов во многих странах и регионах, но, тем не менее, остаются вопросы. Например, только сейчас начинаем говорить о связях между городскими и сельскими регионами и их инфраструктурой, - сказал Бушо. - Каким образом природа может быть представлена внутри города урбанистической структуры: Москвы, Парижа, Берлина или Лондона? Большинство интересных идей завязаны на биоразнообразии, это «зеленый» или «синий» варианты инфраструктуры. Города «обслуживаются» окружающими территориями, эта концепция не нова, но основная проблема в том, что нередко вкладываются инвестиции в создание смарт-городов, но территориями на их периферии пренебрегают. Сам город в фокусе, но из него выпадает то, что рядом. Мы видим эти примеры во многих африканских странах, в Латинской Америке, и нет единой подхода относительно зеленых пространств в таком случае».



В завершение дискуссии Денис Цуканов подвел итоги опроса, который показал, что 92% ее участников считают, что в Москве можно полноценно отдохнуть на природе.

