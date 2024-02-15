Восемь поликлиник построят в ближайшие три года в Москве

Восемь поликлиник будут построены в ближайшие три года в Москве. Об этом сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

«В прошлом году силами только нашего департамента введены в эксплуатацию 10 новых зданий поликлиник», - рассказал он.

По его словам, в этом году введут в эксплуатацию еще две: консультативно-диагностический центр с поликлиникой на территории ГКБ № 64 на улице Вавилова и детскую поликлинику с травматологическим пунктом в районе Бирюлево Восточное на улице Лебедянская.

Оба здания будут построены по новому московскому стандарту: кабинеты самых посещаемых врачей — на нижних этажах, административные — на верхних.

Загрутдинов отметил, что уже идет строительство детской поликлиники в Зеленограде, детско-взрослой поликлиники в районе Некрасовка и стоматологической поликлиники в Перово.

Кроме этого, в этом году завершится стадия проектирования еще трех поликлиник: детско-взрослой в Раменках, в районе Головинский на ул. Онежская, а также детской в Лефортово на 2-ой улице Синичкина.

