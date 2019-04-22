Военную ипотеку хотят приравнять к гражданской

Для солдат-контрактников и офицеров изменят правила получения военной ипотеки. Соответствующее постановление было разработано правительством РФ, сообщили Известиям в Минобороны.

Для участников долевого строительства создадут специальные эскроу-счета по такому же принципу, как для гражданской ипотеки. По новой схеме гарантами того, что деньги не сгорят из-за действий недобросовестных застройщиков, станут банки, отмечает РЕН ТВ.

В Минобороны добавили, что ситуации, когда деньги с военнослужащих собраны, а дом так и не построен, теперь будут исключены.

Также сообщается, что по военной ипотеке уже заключено более 200 тысяч сделок на общую сумму 697,5 млрд рублей, уточняет Ura.ru.

Напомним, ранее Владимир Путин во время послания Федеральному собранию поручил правительству и ЦБ принять меры по снижению ставки по ипотеке до 8% годовых и ниже. Соответствующий доклад кабмин должен подготовить до 15 января 2020 года.

Президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян в беседе с НСН назвал несколько условий, при которых это поручение останется не только выполненным формально, но станет реально работать.

