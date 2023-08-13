Во Франции завили о нефтяном джекпоте России вопреки потолку цен от G7

«У России новый нефтяной джекпот», считает депутат, указав, что в течение прошлого месяца нефть продавалась по средней цене 64,41 доллара за баррель, что выше установленного максимума в 60 долларов.

Доходы Москвы от продажи нефти побили рекорд за восемь месяцев. Это может быть связано с падением добычи энергоносителя в Саудовской Аравии, отметил Асселино.

Ранее стало известно, что Россия в июле получила крупнейшую с ноября выручку от экспорта нефти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

