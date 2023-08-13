Во Франции завили о нефтяном джекпоте России вопреки потолку цен от G7
Нефть марки Urals в июле торговалась выше потолка цен, который ранее установили страны G7, сообщил в Twitter лидер партии Франции «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино.
«У России новый нефтяной джекпот», считает депутат, указав, что в течение прошлого месяца нефть продавалась по средней цене 64,41 доллара за баррель, что выше установленного максимума в 60 долларов.
Доходы Москвы от продажи нефти побили рекорд за восемь месяцев. Это может быть связано с падением добычи энергоносителя в Саудовской Аравии, отметил Асселино.
Ранее стало известно, что Россия в июле получила крупнейшую с ноября выручку от экспорта нефти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru