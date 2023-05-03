Власти Болгарии отменили ограничения на поставку украинских продуктов
3 мая 202317:57
Правительство Болгарии отменила ранее введённые национальные ограничения на поставку определённых продуктов с Украины, сообщает ТАСС.
Уточняется, что это связано с принятием общеевропейского решения по проблеме ввоза украинских продуктов, поэтому необходимость в национальном запрете отпала.
Ранее Еврокомиссия до 5 июня запретила экспорт пшеницы, рапса, подсолнечника и кукурузы с Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru