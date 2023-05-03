Власти Болгарии отменили ограничения на поставку украинских продуктов

Уточняется, что это связано с принятием общеевропейского решения по проблеме ввоза украинских продуктов, поэтому необходимость в национальном запрете отпала.

Ранее Еврокомиссия до 5 июня запретила экспорт пшеницы, рапса, подсолнечника и кукурузы с Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию, передает «Радиоточка НСН».