Власти Болгарии отменили ограничения на поставку украинских продуктов

Правительство Болгарии отменила ранее введённые национальные ограничения на поставку определённых продуктов с Украины, сообщает ТАСС.

Болгария с 24 апреля запретит поставку продуктов с Украины

Уточняется, что это связано с принятием общеевропейского решения по проблеме ввоза украинских продуктов, поэтому необходимость в национальном запрете отпала.

Ранее Еврокомиссия до 5 июня запретила экспорт пшеницы, рапса, подсолнечника и кукурузы с Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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