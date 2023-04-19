Венгрия запретила импорт мяса, вина и овощей с Украины
Венгрия ввела запрет на импорт из Украины мяса, птицы, яиц, овощей, меда, хлебобулочных изделий, сахара и вина. Об этом сообщается в указе, который опубликован официальном вестнике Magyar Közlöny.
Так, в частности, запрещено импортировать мясо крупного рогатого скота, свинину, мясо коз и овец. Указывается, что срок опубликованного указа истекает 1 июля.
Ранее сообщалось, что Словакия, Венгрия и Польша запретили ввоз сельхозпродукции Украины растительного и животного происхождения. В Будапеште заявили, что их решение вызвано заботой о местных фермерах, так как из-за низкой цены на украинские товары большая часть отечественной продукции остается невостребованной, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru