Венгрия запретила импорт мяса, вина и овощей с Украины

Так, в частности, запрещено импортировать мясо крупного рогатого скота, свинину, мясо коз и овец. Указывается, что срок опубликованного указа истекает 1 июля.

Ранее сообщалось, что Словакия, Венгрия и Польша запретили ввоз сельхозпродукции Украины растительного и животного происхождения. В Будапеште заявили, что их решение вызвано заботой о местных фермерах, так как из-за низкой цены на украинские товары большая часть отечественной продукции остается невостребованной, сообщает «Радиоточка НСН».

