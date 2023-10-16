В Зеленограде построят промышленно-строительный комплекс по городской программе
В рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП) в Зеленограде будет построен промышленно-строительный комплекс, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Новый производственный комплекс площадью 80 тысяч квадратных метров возведут в Восточной коммунальной зоне Зеленограда. Для этого город передал застройщику земельный участок по льготной ставке в размере один рубль в год. В строительство экологичного промышленно-строительного комплекса инвестор планирует вложить 2,25 миллиарда рублей», - сказал Ефимов.
Уточняется, что комплекс ежегодно будет выпускать до 450 тысяч кубических метров необходимого при строительстве жилых зданий материала.
Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский добавил, что в комплексе разместятся несколько экологичных предприятий по выпуску внедорожных жилых кемперов, фасадных материалов и так далее. Предприятия дадут городу более 660 рабочих мест.
На территории первого завода также будут размещены лаборатория и медпункт.
Глава департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что договоры аренды заключены сроком на пять лет, в течение которых компания должна завершить строительство предприятий.
В Москве на сегодняшний день функционируют более 4000 тысяч промышленных площадок, на которых трудятся более 720 тысяч человек. Ежегодно в столице открывается 40-50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru