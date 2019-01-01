В Зеленограде на торги выставлено три коммерческих объекта

Департамент по конкурентной политике российской столицы выставил на аукцион право аренды трех коммерческих объектов в Зеленоградском административном округе. Все три лота расположены в районе Силино, рядом с Панфиловским парком. Ближайшая станция метро – «Планерная».

Первое помещение – подвал площадью 1 тысяча квадратных метров в жилом доме по адресу: Зеленоград, корпус 1131. Начальная цена объекта - 2 миллиона рублей.

Второй лот также представляет собой нежилой подвал площадью 1 тысяча квадратных метров. Объект расположен в доме по адресу: Зеленоград, корпус 1201А, имеет отдельный вход. Стартовая цена – 2,5 миллиона рублей.

Третий лот площадь 1 тысяча квадратных метров расположен в жилом доме по адресу: Зеленоград, корпус 1013Б. Начальная цена объекта – 2,5 миллиона рублей.

Заявки на участие в аукционах принимаются до 29 июля 2019 года. Торги пройдут 1 августа 2019 года. Подробно ознакомиться с лотовой документацией можно на Инвестиционном портале Москвы в разделе «Аренда недвижимости».

