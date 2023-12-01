В «Яндекс Такси» сообщили о нехватке 80 тысяч водителей в отрасли

Аналитики указали на растущий дефицит водителей. Нехватка вызвана их переходов в другие сферы.

Также эксперты обратили внимание на снижение числа мигрантов в отрасли и растущие расходы на обслуживание автомобилей. По их данным, отрасли не хватает около 80 тысяч водителей.

Отмечается, что за последний год стоимость услуг такси в Москве и области выросла на 19%.

Ранее Министерство внутренних дел России предложило запретить нелегальным мигрантам водить автомобиль и получать права, отмечает «Радиоточка НСН».

