В Якутии в 2024 году направят порядка 240 млн рублей на субсидирование газификации

Власти Якутии направят на субсидирование затрат граждан на газификацию 240 миллионов рублей в 2024 году, планируется газифицировать 1,8 тысячи домовладений. Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев на Международной выставке-форуме «Россия».

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Он отметил, что в настоящее время также проектируются сети для газификации четырех якутских сел. По словам Николаева, в 2023 году на поддержку граждан при газификации домовладений было направлено 256 миллионов рублей.

Ранее заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в интервью НСН заявил, что газифицировать населенные пункты, которые находятся в сотнях и тысячах километрах от магистрального газопровода, не имеет смысла. Он отметил, что потребители на отдаленных территориях не спешат переходить на газ, даже если есть такая возможность, передает «Радиоточка НСН».

