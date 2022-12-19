В Венгрии заявили, что девять стран ЕС высказались против лимита цен на газ

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что против лимита цен на газ при пробном голосовании высказались девять стран ЕС, сообщает РИА Новости.

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По его словам, в их числе были Венгрия и Германия. Он отметил, что «необходимое для блокировки меньшинство» составить не удалось.

«Девять стран, включая нас, были против потолка цен, но так как необходимо квалифицированное большинство, это квалифицированное большинство, хотя девять стран были против, набралось», — сказал Сийярто.

Министр добавил, что Венгрия считает лимит цен на газ ошибочной и вредной мерой, поэтому в любом случае будет голосовать против. По мнению Сийярто время, потраченное на попытки согласовать детали ограничений, следовало бы использовать на поиск новых источников газа для Европы.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Юрий Сентюрин заявил, что инициатива Евросоюза о введении потолка цен на газ приведет к деградации рынков, пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ЕвросоюзЕвропаГазВенгрия
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