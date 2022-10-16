В Венгрии рассчитывают на изменение политики санкций против России после консультаций ЕС
По словам директора по коммуникациям правящей партии Венгрии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» Иштвана Холлика, кабмин Венгрии надеется на изменение санкционной политики ЕС в отношении России после консультаций.
«Если миллионы венгров выразят своё мнение по поводу санкций, Брюссель не сможет его игнорировать», — цитирует Холлика ТАСС.
Холлик подчеркнул, что санкции уже «произвели обратный эффект».
Ранее бывший финансист Уолл-стрит Майкл Хадсон заявил, что западные страны «выстрелили себе в ногу», объявив санкции против России. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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