В Турции сообщили, что из украинских портов вывезли 10,1 миллиона тонн зерна
В рамках продуктовой сделки из украинских портов по данным на 8 ноября вышли 432 сухогруза, объем вывезенного зерна составил 10,1 миллиона тонн. Об этом сообщил министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи.
«Львиную долю - около 60%, или шесть миллионов тонн - получают европейские страны», - сказал Киришчи в интервью телеканалу A Haber.
Он отметил, что страны Азии получают 21,4%, еще меньше - страны Африки. А страны, квалифицированные ООН как нуждающиеся, получают всего лишь 5%, указал Киришчи.
Ранее Анкара договорилась с Москвой поставлять зерно в нуждающиеся страны бесплатно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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