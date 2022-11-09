В Турции сообщили, что из украинских портов вывезли 10,1 миллиона тонн зерна

В рамках продуктовой сделки из украинских портов по данным на 8 ноября вышли 432 сухогруза, объем вывезенного зерна составил 10,1 миллиона тонн. Об этом сообщил министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи.

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«Львиную долю - около 60%, или шесть миллионов тонн - получают европейские страны», - сказал Киришчи в интервью телеканалу A Haber.

Он отметил, что страны Азии получают 21,4%, еще меньше - страны Африки. А страны, квалифицированные ООН как нуждающиеся, получают всего лишь 5%, указал Киришчи.

Ранее Анкара договорилась с Москвой поставлять зерно в нуждающиеся страны бесплатно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: marinetraffic.com
ТЕГИ:ТурцияЗерноУкраина
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