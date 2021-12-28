В ЦБ выразили надежду на снижение инфляции к концу 2022 года

Ранее Набиуллина заявила, что по итогам 2021 года инфляция в России превысила 8%. Этот уровень оказался вдвое выше ожиданий ЦБ, отмечает РИА ФАН.

Между тем сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский поделился мнением, что при позитивном сценарии инфляция в РФ по итогам следующего года может составить около 6%. Однако в случае нового витка пандемии и ухудшения международной обстановки инфляции может достичь 12%, пишет «Свободная пресса».

