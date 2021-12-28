В ЦБ выразили надежду на снижение инфляции к концу 2022 года
Банк России рассчитывает, что инфляция в стране снизится до 4-4,5% к концу 2022 года. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу «Россия 24».
Ранее Набиуллина заявила, что по итогам 2021 года инфляция в России превысила 8%. Этот уровень оказался вдвое выше ожиданий ЦБ, отмечает РИА ФАН.
Между тем сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский поделился мнением, что при позитивном сценарии инфляция в РФ по итогам следующего года может составить около 6%. Однако в случае нового витка пандемии и ухудшения международной обстановки инфляции может достичь 12%, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru