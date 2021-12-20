В ЦБ хотят запретить дифференциацию ставок по вкладам

Банк России намерен бороться за полный запрет на дифференциацию ставок по вкладам в кредитных организациях, которая возникает в случае приобретения дополнительных финансовых услуг, способа пополнения вклада, а также по другим условиям. Об этом заявил зампред ЦБ Владимир Чистюхин на выступлении в Госдуме.

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По его словам, речь идет о запрете на дифференциацию ставок по вкладам «в зависимости от размера, способа его внесения, внесения наличных денежных средств, а также приобретения или отказа от приобретения вкладчиком дополнительных финансовых продуктов и услуг».

Бывший замминистра сельского хозяйства РФ, профессор Леонид Холод в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что Банк России применяет монетарные инструменты для сдерживания цен, но они обладают известной статичностью и действуют не быстро.

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