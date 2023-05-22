В Тбилиси опровергли начало грузоперевозок между Батуми и Новороссийском

В соцсетях министерства экономики Армении ранее появилось сообщение о запуске регулярных морских грузоперевозок между Батуми и Новороссийском.

В Тбилиси отметили, что в апреле корабль Haci Musa Ucak под флагом островного государства Палау действительно осуществлял коммерческие рейсы между двумя городами. Это не систематические перевозки, уточнили в ведомстве.

В московский аэропорт Внуково 20 мая прибыл первый за четыре года рейс из Тбилиси.

Президент России Владимир Путин 10 мая подписал указ, разрешающий российским авиакомпаниям совершать рейсы в Грузию. Также он отменил визовый режим для граждан республики, передает «Радиоточка НСН».

