В Тбилиси опровергли начало грузоперевозок между Батуми и Новороссийском
Агентство морского транспорта Грузии не подтвердило возобновление грузоперевозок между Батуми и Новороссийском, пишет РИА Новости.
В соцсетях министерства экономики Армении ранее появилось сообщение о запуске регулярных морских грузоперевозок между Батуми и Новороссийском.
В Тбилиси отметили, что в апреле корабль Haci Musa Ucak под флагом островного государства Палау действительно осуществлял коммерческие рейсы между двумя городами. Это не систематические перевозки, уточнили в ведомстве.
В московский аэропорт Внуково 20 мая прибыл первый за четыре года рейс из Тбилиси.
Президент России Владимир Путин 10 мая подписал указ, разрешающий российским авиакомпаниям совершать рейсы в Грузию. Также он отменил визовый режим для граждан республики, передает «Радиоточка НСН».
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