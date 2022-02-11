В США опасаются перебоев поставок из России

Накануне госдепартамент США ещё раз предупредил, что введет против Москвы визовые санкции и ограничения на экспорт.

По результатам последнего исследования, 35% палладия, что применяется при изготовлении микросхем, в Соединённые штаты поступает из России, а более 90% неона - из Украины, куда его привозят из России для очистки.

Ранее МИД Японии призвал соотечественников покинуть территорию Украины.

