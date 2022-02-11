В США опасаются перебоев поставок из России
В американской администрации призвали производителей электроники в США подготовиться к перебоям поставок из России и диверсифицировать поставщиков сырья. Об этом сообщает в пятницу агентство Reuters. По данным его источников, в Белом доме опасаются, что в ближайшее время может обостриться ситуация вокруг Украины.
Накануне госдепартамент США ещё раз предупредил, что введет против Москвы визовые санкции и ограничения на экспорт.
По результатам последнего исследования, 35% палладия, что применяется при изготовлении микросхем, в Соединённые штаты поступает из России, а более 90% неона - из Украины, куда его привозят из России для очистки.
Ранее МИД Японии призвал соотечественников покинуть территорию Украины.
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