В США назвали ВТО неэффективной в сдерживании Китая

Соединенные Штаты не согласны с претензиями ВТО о решениях по экспорту стали и алюминия из Китая и других стран, не пойдут на поводу у Всемирной торговой организации и не изменят позицию. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на помощника торгпреда США Адама Ходжа.