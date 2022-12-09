В США назвали ВТО неэффективной в сдерживании Китая
Соединенные Штаты не согласны с претензиями ВТО о решениях по экспорту стали и алюминия из Китая и других стран, не пойдут на поводу у Всемирной торговой организации и не изменят позицию. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на помощника торгпреда США Адама Ходжа.
По его словам, ВТО подтвердила неэффективность в противодействии серьезным и постоянным нерыночным возможностям Китая и других, которые являются угрозой для ориентированных на рынок секторов, связанных со сталью и алюминием.
Ранее США ввели санкции против связанных с рыбным промыслом компаний Китая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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