В Sollers анонсировали пуск производства новых пикапов ST6 во Владивостоке
Компания Sollers собирается открыть производство новых пикапов ST6 во Владивостоке. Старт объявят 11 сентября, в понедельник, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании.
«На данный момент планируется два типа автомобилей: с дизельным и бензиновым двигателем. Торжественный запуск производства запланирован на понедельник 11 сентября», – рассказал представитель Sollers.
Новые пикапы будут полноприводными с механической коробкой передач.
Ранее японская автомобилестроительная корпорация Mazda Motor приняла решение завершить свою деятельность в России. Об этом сообщили в концерне. Компания планирует передать долю в совместном предприятии во Владивостоке ПАО "Соллерс авто". Соглашение о передаче доли было подписано 24 октября 2022 года. Сумма сделки составила €1, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Памфилова впервые проголосовала на выборах через ДЭГ
- Байден: Нет желания сдерживать Китай
- Умер советский и российский актер Андрей Шаронов из «Такой работы»
- Российских журналистов не пустили на пресс-конференцию Макрона
- В Sollers анонсировали пуск производства новых пикапов ST6 во Владивостоке
- Пассажирский авиалайнер повредил шасси при посадке в Новосибирске
- Более 3 млн человек проголосовали на выборах мэра Москвы
- В Киеве заявили о возможных санкциях к Reuters за фотографии работы ПВО
- Макрон прокомментировал обсуждение украинского конфликта на саммите G20
- Косачев заявил о провале антироссийских инициатив по итогам декларации G20
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru