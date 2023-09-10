В Sollers анонсировали пуск производства новых пикапов ST6 во Владивостоке

Компания Sollers собирается открыть производство новых пикапов ST6 во Владивостоке. Старт объявят 11 сентября, в понедельник, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании.

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«На данный момент планируется два типа автомобилей: с дизельным и бензиновым двигателем. Торжественный запуск производства запланирован на понедельник 11 сентября», – рассказал представитель Sollers.

Новые пикапы будут полноприводными с механической коробкой передач.

Ранее японская автомобилестроительная корпорация Mazda Motor приняла решение завершить свою деятельность в России. Об этом сообщили в концерне. Компания планирует передать долю в совместном предприятии во Владивостоке ПАО "Соллерс авто". Соглашение о передаче доли было подписано 24 октября 2022 года. Сумма сделки составила €1, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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