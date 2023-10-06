В России с 1 октября восстановили топливный демпфер в полном объеме

«Изменение коэффициента по демпферу с 0,5 до 1,0 позволит увеличить размер компенсации нефтеперерабатывающим заводам ... доходов при продаже моторного топлива на внутреннем рынке», — указали в правительстве.

Меры позволят обеспечить стимулы к насыщению рынка топливом и сдержать рост цен на бирже. Это поспособствует поддержанию стабильности цен в рознице на близком к инфляции уровне, пишет «Свободная пресса».

Ранее кабмин разрешил трубопроводный экспорт дизельного топлива для производителей, которые поставляют не менее 50% своей продукции на внутренний рынок, напоминает RT.

