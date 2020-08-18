В России предложили создать госагентство информационных технологий
Российские объединения производителей электроники и разработчиков программного обеспечения предложили создать госагентство, которое будет курировать развитие информационных технологий и электронной промышленности в стране. С таким предложением авторы инициативы обратились к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, передает ТАСС.
В письме, направленном главе правительства, говорится, что сейчас эту сферу курируют различные ведомства - Минкомсвязь и Минпромторг. Из-за этого не создана единая стратегия планирования развития этих отраслей. Авторы письма обращают внимание премьера на риск в связи с этим недостижения целей госпрограммы цифровой трансформации экономики.
Новое госагентство, по убеждению авторов инициативы, позволит скоординировать и связать между собой задачи по разработке прикладного и системного ПО, созданию IТ-сервисов, проектированию и производству электронного оборудования и микроэлектроники, развитию производственной базы электронной промышленности.
В июле премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому правительство в рамках национальной программы «Цифровая экономика» до 2024 года выделит 20 миллиардов рублей на гранты отечественным IT-компаниям для разработки новых продуктов.
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