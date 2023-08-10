В России опустились оптовые цены на селедку

В этом году сельдь сама шла в сети. Рекордный улов зафиксирован на Азове, в Белом море, на Сахалине и в Магадане. Местные жители собирали ее ведрами прямо на берегу. Как следствие – цены пошли вниз.

При этом снижение цен связано не только с хорошим уловом. За год импорт рыбы в Россию сократился на треть. Но в то же время экспорт в недружественные страны ограничили указом властей. Как следствие, на внутреннем рынке остается больше морепродуктов, чем в предсанкционную эпоху.

Ранее диетолог рассказала, как сделать селедку под шубой полезнее, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

