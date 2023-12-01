В «Росптицесоюзе» заявили о невозможности наращивания выпуска яиц

По её словам, отрасль работает на грани рентабельности, а повышение ключевой ставки и дорогое финансирование лишь усугубили ситуацию, поэтому обеспечить прирост они не смогут.

Она отметила, что дополнительных ресурсов на удовлетворение повышенного спроса у предприятий не оказалось.

«Ситуация, в которой отрасль развивалась последние годы, к сожалению, не создала нам потенциала, который мог бы это повышение обеспечивать», - указала Степанова.

Также она высказалась против дополнительного импорта из третьих стран, так как следует «развивать собственное производство».

Ранее Федеральная антимонопольная служба предложила торговым сетям временно ограничить наценку на куриные яйца в продаже на уровне не более 5%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

