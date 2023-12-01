В «Росптицесоюзе» заявили о невозможности наращивания выпуска яиц
Заместитель гендиректора Российского птицеводческого союза («Росптицесоюз») Елена Степанова заявила, что в ближайшие годы производители куриных яиц надеются не снижать объёмы производства, сообщает РИА Новости.
По её словам, отрасль работает на грани рентабельности, а повышение ключевой ставки и дорогое финансирование лишь усугубили ситуацию, поэтому обеспечить прирост они не смогут.
Она отметила, что дополнительных ресурсов на удовлетворение повышенного спроса у предприятий не оказалось.
«Ситуация, в которой отрасль развивалась последние годы, к сожалению, не создала нам потенциала, который мог бы это повышение обеспечивать», - указала Степанова.
Также она высказалась против дополнительного импорта из третьих стран, так как следует «развивать собственное производство».
Ранее Федеральная антимонопольная служба предложила торговым сетям временно ограничить наценку на куриные яйца в продаже на уровне не более 5%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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