В «Росатоме» заявили о создании резервного источника энергоснабжения ЗАЭС

«Росатом» приступает к восстановлению открытого распределительного устройства Запорожской ТЭС, сообщает пресс-служба госкорпорации.

Глава МАГАТЭ заявил о беспрецедентных отключениях на АЭС Украины

В сообщении говорится, что это необходимо для создания резервного источника энергоснабжения Запорожской АЭС, так как две высоковольтных линии с украинской стороны, которые регулярно отключаются.

«При сбоях с подачей электроэнергии извне у АЭС остается только один аварийный источник электрообеспечения – дизельные генераторы, ресурс работы которых определяется запасами топлива», - уточнили в госкорпорации.

Ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что на фоне продолжающихся атак Запорожской АЭС со стороны ВСУ необходимо срочно обеспечить ядерную безопасность, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:ЭлектроэнергияЭнергетикаАЭСРосатом
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры