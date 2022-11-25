В «Росатоме» заявили о создании резервного источника энергоснабжения ЗАЭС

В сообщении говорится, что это необходимо для создания резервного источника энергоснабжения Запорожской АЭС, так как две высоковольтных линии с украинской стороны, которые регулярно отключаются.

«При сбоях с подачей электроэнергии извне у АЭС остается только один аварийный источник электрообеспечения – дизельные генераторы, ресурс работы которых определяется запасами топлива», - уточнили в госкорпорации.

Ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что на фоне продолжающихся атак Запорожской АЭС со стороны ВСУ необходимо срочно обеспечить ядерную безопасность, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

