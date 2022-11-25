В «Росатоме» заявили о создании резервного источника энергоснабжения ЗАЭС
«Росатом» приступает к восстановлению открытого распределительного устройства Запорожской ТЭС, сообщает пресс-служба госкорпорации.
В сообщении говорится, что это необходимо для создания резервного источника энергоснабжения Запорожской АЭС, так как две высоковольтных линии с украинской стороны, которые регулярно отключаются.
«При сбоях с подачей электроэнергии извне у АЭС остается только один аварийный источник электрообеспечения – дизельные генераторы, ресурс работы которых определяется запасами топлива», - уточнили в госкорпорации.
Ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что на фоне продолжающихся атак Запорожской АЭС со стороны ВСУ необходимо срочно обеспечить ядерную безопасность, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+5 992 / сут.
Умерли
392 тыс.+56 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+5 337 / сут.
- Уэльс проиграл Ирану в матче ЧМ-2022
- Пушилин заявил о новом обмене пленными с Украиной по формуле «9 на 9»
- В «Росатоме» заявили о создании резервного источника энергоснабжения ЗАЭС
- Появилось видео пожара в ТЦ «Елоховский пассаж» в Москве
- СМИ: Кудрин уйдёт из Счётной палаты в «Яндекс»
- Маркетолог рассказала, как сэкономить деньги во время «черной пятницы»
- Минобороны РФ заявило о ликвидации 200 польских наёмников под Харьковом
- Телеграм: Потолок нефтяной, газ ворованный
- Новогодний проект «Блогерские закупки» стартует 2 декабря
- Глава Крыма назвал «бредом» заявление Киева об «убийстве» инструкторов из Ирана
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru