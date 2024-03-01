В Подмосковье прошло заседание Союза машиностроителей России на площадке холдинга «Швабе»
На Красногорском заводе им. С. А. Зверева (КМЗ) холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех состоялось заседание Бюро Союза машиностроителей России (СоюзМаш) и Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям».
По словам главы госкорпорации «Ростех», председателя Союза машиностроителей России Сергея Чемезова, принявшего участие в событии, 2023 год продемонстрировал устойчивость реального сектора российской экономики.
«Успехи стали возможны благодаря решениям нашего Президента Владимира Путина и эффективной работе Правительства. Особая роль в получении таких результатов принадлежит промышленным и оборонным предприятиям, входящие в СоюзМаш», – добавил он.
Среди приоритетных задач на текущий год Чемезов выделил дальнейшее укрепление оборонного потенциала страны, опережающее развитие ключевых отраслей промышленности и решение кадрового вопроса.
По мнению генерального директора «Швабе», члена Бюро СоюзМаш Вадима Калюгина, основополагающим фактором успеха является вовлеченность сотрудников. На данный момент предприятия холдинга представлены в восьми региональных отделениях Союза машиностроителей России.
В свою очередь первый вице-президент СоюзМаша Владимир Гутенев рассказал о трансформации направлений работы союза с учетом новых вызовов за 2023 год. По его словам, успешные результаты уже демонстрирует и актуализация молодежных проектов.
В рамках заседания обсудили итоги деятельности за прошедший год и обозначили планы на перспективу. Гости встретились с молодежным активом предприятия, также посетили музей и оптический цех.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе граждан РФ на военные сборы
- СМИ: В центре Краснодара застрелили мужчину
- Непомнящий назвал фаворитов на титул чемпиона РПЛ
- Больше половины современных российских авторов пишут свои книги ежедневно
- В России расширят список системно-значимых банков
- Хинштейн: Запрещать VPN в России не планируется
- Киев разорвал договор с РФ о сотрудничестве в области предупреждения катастроф
- СМИ: Болгария прекратила импорт российской нефти
- Минобороны заявило об успешном учебно-боевом пуске ракеты «Ярс»
- Адвокат: Следственный комитет прекратил дело блогера Лерчек и ее мужа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru