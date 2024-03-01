В Подмосковье прошло заседание Союза машиностроителей России на площадке холдинга «Швабе»

На Красногорском заводе им. С. А. Зверева (КМЗ) холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех состоялось заседание Бюро Союза машиностроителей России (СоюзМаш) и Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям».



По словам главы госкорпорации «Ростех», председателя Союза машиностроителей России Сергея Чемезова, принявшего участие в событии, 2023 год продемонстрировал устойчивость реального сектора российской экономики.



«Успехи стали возможны благодаря решениям нашего Президента Владимира Путина и эффективной работе Правительства. Особая роль в получении таких результатов принадлежит промышленным и оборонным предприятиям, входящие в СоюзМаш», – добавил он.



Среди приоритетных задач на текущий год Чемезов выделил дальнейшее укрепление оборонного потенциала страны, опережающее развитие ключевых отраслей промышленности и решение кадрового вопроса.



По мнению генерального директора «Швабе», члена Бюро СоюзМаш Вадима Калюгина, основополагающим фактором успеха является вовлеченность сотрудников. На данный момент предприятия холдинга представлены в восьми региональных отделениях Союза машиностроителей России.



В свою очередь первый вице-президент СоюзМаша Владимир Гутенев рассказал о трансформации направлений работы союза с учетом новых вызовов за 2023 год. По его словам, успешные результаты уже демонстрирует и актуализация молодежных проектов.



В рамках заседания обсудили итоги деятельности за прошедший год и обозначили планы на перспективу. Гости встретились с молодежным активом предприятия, также посетили музей и оптический цех.

