В ОЭЗ «Технополис Москва» выросло производство металлорежущего инструмента на 78 процентов

«Микробор» стремится заместить зарубежных поставщиков металлорежущего инструмента, чтобы обеспечить отечественный рынок сверхтвердыми композиционными материалами собственного производства.

«В 2022 году компания значительно расширила свой ассортимент. Сегодня предприятие стремится обеспечить возрастающие потребности отечественного рынка в и заместить крупных зарубежных производителей. Так, в прошлом году предприятие на 78% увеличило выпуск ряда изделий и совершило почти 1,9 тысячи отгрузок заказов потребителям», – уточнил Овчинский.

По его словам, компания в прошлом году отгрузила товаров в 3,5 раза больше, выручка также увеличилась в три раза.

Клиентами компании «Микробор» являются более 650 заводов в России и за рубежом. Российское предприятие поставляет им металлорежущий инструмент, а также занимается образовательной деятельностью в сфере сверхтвердых композиционных материалов, пояснил его генеральный директор Павел Решетов.

В свою очередь, компания пользуется льготами, которые предусмотрены для резидентов ОЭЗ «Технополис Москва». Особая экономическая зона «Технополис Москва» в течение нескольких лет лидирует в международных и национальных отраслевых рейтингах.

