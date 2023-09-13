В Москве выставили на торги 64 машино-места
Московские власти выставили на торги 64 машино-места на подземном паркинге по адресу: 2-я Филевская улица, дом 8, строение 1 (район Филевский парк, ЗАО). Об этом заявил глава столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.
По его словам, площадь лотов составляет от 11 до 16 «квадратов», их стоимость определится на торгах, которые состоятся 4 и 5 октября, отметил руководитель ведомства.
Удачное расположение парковки обеспечивает удобный выезд на Минскую улицу и Кутузовский проспект. Поблизости находятся автосервисы, мойки, шиномонтаж, магазины автотоваров и АЗС.
Прием заявок завершится с 29 сентября по 2 октября, а сами аукционы пройдут на онлайн-площадке «Росэлторг». Чтобы принять в них участие, необходимо зарегистрироваться на площадке и обзавестись усиленной квалифицированной электронной подписью. Сведения о торгах опубликованы на Инвестиционном портале Москвы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru