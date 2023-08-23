Москва продолжает вовлекать в программу КРТ 1200 гектаров бывших промзон
Количество проектов комплексного развития территорий Москвы в июне 2023 года выросло до 188, а их площадь до 2,45 тысяч гектаров. Об этом сообщил заммэра Москвы Владимир Ефимов.
По его словам, в проработке находятся ещё 1,2 тысячи гектаров.
«В начале 2023 года в проработке у города находилось 1,7 тысячи гектаров бывших промзон и неэффективно используемых участков, из которых около 450 гектаров в настоящее время уже включено в программу комплексного развития», – отметил вице-мэр.
Он рассказал, что в рамках программы уже обследовано более 15 тысяч гектаров территории в столице, и работа по выявлению неэффективно используемых участков постоянно продолжается.
По информации главы столичного департамента городского имущества Максима Гамана, инвесторы и городские операторы уже приступили к реорганизации почти 500 гектаров земли.
По его словам, на месте неэффективно используемых и заброшенных территориях появятся дома, спортивные комплексы, образовательные учреждения, новейшие производства и технопарки – в общей сложности свыше 10 миллионов квадратных метров недвижимости, а также современные общественные пространства для отдыха.
Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru