В Москве растет спрос работодателей на квалифицированных специалистов
Развитие экономики Москвы определяет устойчивую потребность работодателей в квалифицированных кадрах, столица ведет активную работу по привлечению специалистов высокого уровня и создает привлекательные условия на рынке труда. Об этом сообщила руководитель Департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева.
Она отметила, что с 2016 по 2021 год в валовом региональном продукте (ВРП) Москвы увеличилась доля финансового сектора, обрабатывающих производств и информационных технологий. По словам Багреевой, это высокотехнологичные отрасли, которые обеспечивают треть столичного ВРП. Она указала, что предприятия таких секторов будут и дальше развиваться, а значит продолжат испытывать большую потребность в квалифицированных кадрах.
Так, в частности, из всех отраслей, в которых высокая доля высококвалифицированных специалистов, самый большой прирост работников за семь месяцев текущего года показала обрабатывающая промышленность – 8,2 тысячи человек. На втором и третьем месте расположились сфера разработки программного обеспечения и научные исследования, рост за январь – июль составил 1,5 тысячи и тысячу человек.
Министр добавила, что сегодня 95% занятых в экономике Москвы работников являются квалифицированными, в том числе свыше половины составляют специалисты высокой квалификации.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru