В Москве пройдут тематические квизы в День столичной промышленности

В Москве 7 октября будут праздновать День промышленности, проект «Открой#Моспром» проведет две интеллектуальные игры с вопросами о столичных фабриках и заводах, рассказал исполняющий обязанности главы Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«С 2019 года в рамках проекта «Открой#Моспром» мы провели 13 офлайн-квизов, посвященных столичной промышленности. Кроме того, в апреле 2023-го организовали самый масштабный онлайн-квиз, в котором приняли участие 1,3 тысячи человек из 56 регионов страны, этот показатель вошел в Книгу рекордов России», - отметил он, напомнив, что праздник учредили в 2017 году для поддержки производителей.

Для участия в квизах понадобится регистрация, которая уже открыта на сайте проекта. Участников ждет шесть раундов по шесть вопросов. Ожидается, что попробовать свои силы в этом году смогут более 500 человек.

Один из спецраундов будет посвящен историческим фактам. Так, игрокам предстоит ответить на вопросы, связанные с периодом основания старейших столичных предприятий.

