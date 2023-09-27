В Москве пройдут тематические квизы в День столичной промышленности
В Москве 7 октября будут праздновать День промышленности, проект «Открой#Моспром» проведет две интеллектуальные игры с вопросами о столичных фабриках и заводах, рассказал исполняющий обязанности главы Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.
«С 2019 года в рамках проекта «Открой#Моспром» мы провели 13 офлайн-квизов, посвященных столичной промышленности. Кроме того, в апреле 2023-го организовали самый масштабный онлайн-квиз, в котором приняли участие 1,3 тысячи человек из 56 регионов страны, этот показатель вошел в Книгу рекордов России», - отметил он, напомнив, что праздник учредили в 2017 году для поддержки производителей.
Для участия в квизах понадобится регистрация, которая уже открыта на сайте проекта. Участников ждет шесть раундов по шесть вопросов. Ожидается, что попробовать свои силы в этом году смогут более 500 человек.
Один из спецраундов будет посвящен историческим фактам. Так, игрокам предстоит ответить на вопросы, связанные с периодом основания старейших столичных предприятий.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru