В Москве объявлен аукцион на торговлю через автоматы в Лианозовском парке

Столичный департамент по конкурентной политике выставил на аукцион право торговли в трех торговых автоматах на территории Лианозовского парка культуры и отдыха. Лоты предназначены для реализации горячих безалкогольных напитков. Все объекты имеют одинаковую площадь 2,4 квадратных метров. Ближайшая станция метро – «Алтуфьево».

Победители торгов получат право на круглогодичную торговлю через автоматы в течение пяти лет. Стартовая цена каждого лота - 1,8 тысяч рублей. Заявки на участие в аукционах принимаются до 12 июля 2019 года включительно. Торги назначены на 17 июля 2019 года.

Подробная информация по лотам доступна на Инвестиционном портале Москвы в разделе «Нестационарные объекты».

