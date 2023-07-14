В Москве начался прием заявок на премию «Вызов»

В Москве начался прием заявок на получение национальной премии «Вызов». Об этом сообщил заммэра столицы Владимир Ефимов.

По его словам, задача премии - отметить фундаментальные прорывы, идеи и изобретения, которые меняют современную науку и жизнь каждого человека.

«Из почти четырех тысяч производств Москвы каждое третье является высокотехнологичным», – отметил вице-мэр.

Прием заявок уже стартовал и продлится до 14 сентября 2023 года. Торжественная церемония награждения лауреатов пройдет 19 декабря этого года в ЦВЗ «Манеж».

Премия станет ежегодной наградой российским ученым, инженерам, изобретателям, чьи разработки обладают значительным потенциалом для качественного улучшения жизни людей.

Как рассказал глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, многие предприятия в Москве имеют научно-технические отделы, где ведутся прорывные разработки в различных сферах.

По его словам, только на территории особой экономической зоны «Технополис Москва» размещены свыше 200 компаний, которые активно занимаются научными разработками в таких областях, как фармацевтика и производство медицинской техники, микроэлектроника и фотоника, электромобили, нанотехнологии и современные материалы, энергоэффективные технологии и IT.

Заместитель председателя правления «Газпромбанка» Дмитрий Зауэрс от лица учредителей премии выразил уверенность в том, что она позволит не только отметить заслуги ученых, инженеров и разработчиков, но и поспособствует популяризации науки по всей России.

Президент Фонда развития научно-культурных связей «Вызов» Леонид Шляховер заметил, что общественное признание – это важнейшее условие как для развития карьеры ученого, так и для технологического прогресса всего человечества.

Награду получат специалисты за достижения в области физики, науки о материалах, математики, компьютерной техники, а также науки о жизни. При этом будут учитываться работы за последние десять лет.

Денежное вознаграждение в размере десяти миллионов рублей получат победители в номинациях «Перспектива», «Ученый Года», «Инженерное решение» и «Прорыв».

