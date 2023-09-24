В Москве инвестор откроет гостиницу в доме купца Бавыкина 

В Москве инвестор откроет гостиницу в рамках программы «рубль за квадратный метр в год». О деталях соглашения рассказал исполняющий обязанности заместителя мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Так, компания ООО «Отель» откроет гостиницу в объекте культурного наследия, это уже четвертый для города договор аренды на льготных условиях.

«В течение пяти лет арендатор должен провести реставрацию дома купца Бавыкина на Электрозаводской улице и открыть в нем гостиницу, после чего сможет перейти на льготную ставку аренды в размере один рубль за квадратный метр в год», – рассказал он.

Со своей стороны, исполняющий обязанности министра правительства Москвы Максим Гаман добавил, что будущая гостиница расположится рядом с метро и вокзалами, что будет удобно для ее постояльцев.

Программа для гостиничного бизнеса начала действовать в 2022 году. В рамках соглашения инвестор ремонтирует здание, открывает в нем гостиницу «трех», «четырех» или «пяти» звезд, а потом пользуется льготной ставкой. При этом номерной фонд должен занимать не менее 75% площади здания.

