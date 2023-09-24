В Москве инвестор откроет гостиницу в доме купца Бавыкина
В Москве инвестор откроет гостиницу в рамках программы «рубль за квадратный метр в год». О деталях соглашения рассказал исполняющий обязанности заместителя мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Так, компания ООО «Отель» откроет гостиницу в объекте культурного наследия, это уже четвертый для города договор аренды на льготных условиях.
«В течение пяти лет арендатор должен провести реставрацию дома купца Бавыкина на Электрозаводской улице и открыть в нем гостиницу, после чего сможет перейти на льготную ставку аренды в размере один рубль за квадратный метр в год», – рассказал он.
Со своей стороны, исполняющий обязанности министра правительства Москвы Максим Гаман добавил, что будущая гостиница расположится рядом с метро и вокзалами, что будет удобно для ее постояльцев.
Программа для гостиничного бизнеса начала действовать в 2022 году. В рамках соглашения инвестор ремонтирует здание, открывает в нем гостиницу «трех», «четырех» или «пяти» звезд, а потом пользуется льготной ставкой. При этом номерной фонд должен занимать не менее 75% площади здания.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Депутат Гемпель заявил о переезде русских немцев из ФРГ в Крым
- Reuters: в Китае не хватает людей, чтобы заполнить пустующие квартиры
- Kyodo: в Японии создадут препарат для выращивания зубов
- В ДНР ввели военную цензуру на сообщения в интернете
- Пашинян заявил о необходимости изменить инструменты безопасности Армении
- Под Нижним Новгородом в ДТП с «ГАЗелью» погибли три человека
- Гладков: ВСУ обстреляли Шебекино из РСЗО «Град»
- Politico: украинские госпитали в Запорожье столкнулись с нехваткой медикаментов
- Сбербанк снизил ставки по нескольким вкладам
- Лавров заявил о создании США новых военных союзов на Востоке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru