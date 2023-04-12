В «Москва-сити» построят новый небоскреб

В деловом центре «Москва-Сити» будет построен новый жилой небоскреб. Проект назвали «Дом Дау» в честь советского физика, лауреата Нобелевской премии Льва Ландау. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Москомархитектуры.

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Высота здания составит 340 метров, его спроектировало архитектурное бюро СПИЧ. Небоскреб площадью в более чем 207 тысяч квадратных метров будет возведен по адресу 1-й Красногвардейский проезд близ Пресненской набережной и Садового кольца.

Отличительной чертой проекта будет вершина из каскадных объемов с оборудованным остекленными террасами. С одного ракурса дизайн будет напоминать волну, с другого - выглядеть как шпиль.

Территория будет оснащена паркингом, детскими и офисными центрами, торговыми площадками, а также собственным двором с садом и спортивной площадкой.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Одиноков
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