В «Молдовагазе» анонсировали дату возврата денег «Газпрому»

По его словам, сейчас уровень оплаты январских поставок газа бытовыми потребителями составляет 65%. Чебан подчеркнул, что экономические агенты выполнили контрактные обязательства перед организацией на 95%.

Ранее глава компании сообщил, что «Молдовагаз» полностью рассчиталась с «Газпромом» за январские поставки топлива.

