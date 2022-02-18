В «Молдовагазе» анонсировали дату возврата денег «Газпрому»
«Молдовагаз» собирается погасить очередной платеж «Газпрому» до вечера 21 февраля. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель молдавской компании Вадим Чебан.
14 февраля он рассказал, что до 20 февраля организация должна отправить российскому поставщику $51,1 миллиона за 50% текущего потребления.
По его словам, сейчас уровень оплаты январских поставок газа бытовыми потребителями составляет 65%. Чебан подчеркнул, что экономические агенты выполнили контрактные обязательства перед организацией на 95%.
Ранее глава компании сообщил, что «Молдовагаз» полностью рассчиталась с «Газпромом» за январские поставки топлива.
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