В Минсельхозе Венгрии допустили продление запрета на импорт зерна с Украины
Венгрия может продлить срок запрета на импорт украинских сельхозпродуктов, если Евросоюз не предпримет шагов по защите венгерских аграриев. Такое заявление сделал госсекретарь министерства сельского хозяйства Венгрии Шандор Фаркаш, слова которого приводит РИА Новости.
Он отметил, что речь идет о запрете не только на зерно, но также и на масличные культуры и мед.
Ранее газета «Правда» сообщила, что правительство Словакии приостановит ввоз украинского зерна в страну. По данным газеты, кабмин Словакии в течение дня, 17 апреля, проведет заседание межведомственной группы по вопросу приостановки импорта зерна из Украины и ряда других видов продукции, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru