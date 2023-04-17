В Минсельхозе Венгрии допустили продление запрета на импорт зерна с Украины

Он отметил, что речь идет о запрете не только на зерно, но также и на масличные культуры и мед.

Ранее газета «Правда» сообщила, что правительство Словакии приостановит ввоз украинского зерна в страну. По данным газеты, кабмин Словакии в течение дня, 17 апреля, проведет заседание межведомственной группы по вопросу приостановки импорта зерна из Украины и ряда других видов продукции, сообщает «Радиоточка НСН».

