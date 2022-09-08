В Минэкономразвития спрогнозировали падение ВВП по итогам года менее чем на 3%

Спад российской экономики по итогам года составит менее 3%. Об этом заявила замглавы Минэкономразвития РФ Полина Крючкова.

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Замминистра отметила, что в марте-апреле появлялись оптимистичные прогнозы о падении ВВП на 10% и пессимистичные о спаде на 20%.

«Сейчас уже мы понимаем, что спад экономики в 2022 году будет менее 3%», — цитирует Крючкову ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прогнозировал, что ВВП по итогам года сократится чуть более чем на 2%, напоминает телеканал «360».

Кроме того, глава ВТБ Андрей Костин предположил, что спад экономики составит 4%. В свою очередь, глава Сбербанка Герман Греф прогнозирует падение ВВП примерно на 4,5%, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:РоссияВВПМинэкономразвития
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