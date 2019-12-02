В Киеве назвали условие отказа от финансовых претензий к «Газпрому»

Глава украинского министерства подчеркнул, что в данном вопросе Киев ориентируется на мнение европейских партнеров, сообщает RT.

При этом Оржель отметил, что Киев готов зачесть в качестве компенсации по выигранным искам прямые поставки российского газа на соответствующие суммы.

Министр также добавил, что если стороны не придут к соглашению, Киев не будет отзывать иски против «Газпрома» из международных судов.



