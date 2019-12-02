В Киеве назвали условие отказа от финансовых претензий к «Газпрому»
Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что Киев будет настаивать на выплате «Газпромом» долгов в рамках Стокгольмского арбитража при рассмотрении предложений Москвы о продолжении транзита и возобновлении прямых поставок газа.
Глава украинского министерства подчеркнул, что в данном вопросе Киев ориентируется на мнение европейских партнеров, сообщает RT.
При этом Оржель отметил, что Киев готов зачесть в качестве компенсации по выигранным искам прямые поставки российского газа на соответствующие суммы.
Министр также добавил, что если стороны не придут к соглашению, Киев не будет отзывать иски против «Газпрома» из международных судов.
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