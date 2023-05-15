В Грузии назвали сумму прибыли после восстановления полетов с Россией
15 мая 202316:16
Грузия в год может получать от 300 до 400 миллионов долларов с запуском авиасообщения с Россией, сообщил министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили.
«Три российские авиакомпании запросили рейсы в аэропорты Тбилиси, Кутаиси и Батуми», - цитирует Давиташвили ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, который вступил в силу 15 мая, об отмене визового режим с Грузией, а также снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru