В Грузии назвали сумму прибыли после восстановления полетов с Россией

Грузия в год может получать от 300 до 400 миллионов долларов с запуском авиасообщения с Россией, сообщил министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили.



«Три российские авиакомпании запросили рейсы в аэропорты Тбилиси, Кутаиси и Батуми», - цитирует Давиташвили ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, который вступил в силу 15 мая, об отмене визового режим с Грузией, а также снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

