В Госдуме принят закон о введении акциза на сахаросодержащие напитки

Из-под действия акциза выведены соки и сокосодержащие напитки, нектар, морс, сироп, молоко, молочная продукция, кисель и напитки на растительной основе.

Акциз вводится с 1 июля 2023 года.

Против нового закона выступили производители напитков, которые считают, что это нанесет серьезный удар по их доходам. «Черноголовка» и «Очаково» уже объявили о заморозке инвестиций в новые проекты. При этом в «Очаково» заявили о возможном сокращении рабочих мест на 25%.

Ранее в Госдуме заявляли, что не хотят вводить акцизы на продукты с избыточным сахаром и солью, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

