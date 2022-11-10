В Госдуме принят закон о введении акциза на сахаросодержащие напитки

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон о признании сахаросодержащих напитков подакцизными товарами, сообщает РИА Новости.

Нормативным актом вводится акциз в размере 7 рублей, которым будет облагаться 1 л напитка с содержанием сахара свыше 5 г на 100 мл. Правительство ожидает, что это приведет к росту доходов на 35 млрд руб. в год.

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Из-под действия акциза выведены соки и сокосодержащие напитки, нектар, морс, сироп, молоко, молочная продукция, кисель и напитки на растительной основе.

Акциз вводится с 1 июля 2023 года.

Против нового закона выступили производители напитков, которые считают, что это нанесет серьезный удар по их доходам. «Черноголовка» и «Очаково» уже объявили о заморозке инвестиций в новые проекты. При этом в «Очаково» заявили о возможном сокращении рабочих мест на 25%.

Ранее в Госдуме заявляли, что не хотят вводить акцизы на продукты с избыточным сахаром и солью, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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